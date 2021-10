La Fiorentina alla ricerca di un nuovo contatto con i procuratori di Vlahovic. Commisso vuole avere risposte certe, in tempi brevi

E’ probabile che durante la sosta la dirigenza della Fiorentina cercherà di avere un nuovo contatto con i procuratori di Dusan Vlahovic. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il presidente Commisso (in partenza per gli Stati Uniti) è stato chiaro, vuole avere risposte certe e in tempi brevi per quanto concerne l’allungamento del contratto del centravanti viola, nonostante ieri non si sia quasi visto in campo.

La Fiorentina spera di avere queste risposte prima della ripresa del campionato, che ci sarà a metà mese.