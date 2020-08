La Fiorentina all’attacco per Torreira, ma in corsa arrivano altre due rivali della Serie A

E’ ormai corsa a tre per Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, oltre alla Fiorentina ci sarebbe anche il Torino di Urbano Cairo. L’ex Sampdoria, ora all’Arsenal vuole tornare in Italia e piacerebbe a Marco Giampaolo. Oltre a Toro e Fiorentina c’è anche il Milan di Pioli che non sembrerebbe preoccupato dei tre milioni di ingaggio di Torreira. Resta vivo l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, ma il giocatore sembrerebbe intenzionato a tornare nel BelPaese.

