La Fiorentina andrà a Praga a giocarsi la 60esima gara stagionale: solo una squadra ha giocato di più nella storia della Serie A

Con la finale di Conference League che la Fiorentina giocherà a Praga il 7 giugno contro il West Ham (ultima partita stagionale), la squadra viola raggiungerà le 60 gare nella stagione 2022-23. Un numero impressionante di partite, che comprende i match di Serie A (38), Conference League (17) e Coppa Italia (5).

Come scrive il giornalista Giuseppe Pastore sul suo account Twitter, nella storia del massimo campionato italiano, soltanto il Milan nella stagione 2002-03 ha giocato più di quanto faranno i viola quest’anno: 61 partite (34 Serie A, 19 Champions, 8 Coppa Italia), con le vittorie in Champions League e Coppa Italia. Per completezza di informazione, anche il Bologna nella stagione 1998-99 ha raggiunto le 60 partite giocate, considerando anche la Coppa Intertoto, competizione estiva.