La Fiorentina annuncia: “Risolto contratto con Aquilani”. I ringraziamenti di Commisso e la società al tecnico

Il club viola ha annunciato la conclusione del rapporto con il tecnico della Primavera, Alberto Aquilani.

“ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto con il tecnico della Primavera viola, Alberto Aquilani. Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Società ringraziano il Mister per il grande lavoro svolto in questi anni, per il suo attaccamento al Club e la sua dedizione nel far crescere e migliorare tutti i ragazzi sotto la sua guida e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore”.

Aquilani ora può firmare tranquillamente il nuovo contratto che lo legherà al Pisa, formazione che milita in Serie B.