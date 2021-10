La Fiorentina apre l’asta per Vlahovic. Per Guardiola è un obiettivo sensibile

La Fiorentina ha aperto un’asta per Dusan Vlahovic che parte da 70-75 milioni di euro. Sono cifre non dette a caso, ma più o meno il valore concordato in estate per la clausola rescissoria, in un momento in cui sembrava addirittura che potesse esserci un accordo tra le parti per il rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riportato da La Nazione, continuano ad arrivare conferme a proposito dell’interesse del Manchester City per il giocatore. La squadra allenata da Guardiola, dopo aver rinunciato in estate a Kane, sta continuando a giocare senza centravanti di ruolo. E lo stesso Pep, si legge sul quotidiano fiorentino, ha individuato in Vlahovic un obiettivo sensibile.

Ma la concorrenza c’è, perché Vlahovic è tenuto in considerazione da molti club.