La Fiorentina apre una nuova fase per la vendita dei biglietti: E non importa aver partecipato a precedenti trasferte. Esauriti i tagliandi categoria quattro

C’è una novità che arriva per quel che concerne la vendita dei biglietti per Fiorentina-West Ham, finale di Conference League in programma a Praga il prossimo 7 giugno.

Il club viola ha aggiunto una nuova fase di vendita e che riguarda anche tifosi gigliati che non hanno partecipato a precedenti trasferte europee. Questo anche se sono diversi che hanno già fatto richiesta e non hanno ancora ricevuto i codici.

Ulteriore notizia: i biglietti per la finale dal costo di 25 euro, categoria quattro, sono andati già esauriti, mentre c’è ancora disponibilità per tutti gli altri.