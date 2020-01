La Fiorentina aspetta e intanto spunta un’altra pretendente per Zaza

Da qualche settimana il nome di Simone Zaza è stato accostato alla Fiorentina. L’attaccante del Torino sarebbe stato individuato uno dei profili idonei ad affiancare Dusan Vlahovic nel proprio percorso di maturazione. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ToroNews, il profilo dell’attaccante sarebbe sotto osservazione anche del Besiktas. Il club turno avrebbe avuto contatti con l’entourage dell’attaccante per sondare l’eventuale disponibilità del giocatore e del club granata. Il Torino avrebbe manifestato di non aver messo l’attaccante sul mercato, ma che davanti ad un’eventuale richiesta di cessione sarebbe pronta a valutare qualsiasi offerta.

Il valore ovviamente non cambia: la richiesta dei granata non scende al sotto i 15 milioni di euro. L’impressione è che il giocatore abbia comunque la voglia di lasciare il capoluogo piemontese per cambiare aria e la Fiorentina, in caso di reale interesse, dovrà comunque cominciare a “difendersi” dall’arrivo di altri club.