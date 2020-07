La Fiorentina battezza anche Shakhov. I cinque che devono ringraziare i viola

Una bella vittoria convincente: la Fiorentina è tornata a casa coi tre punti, meritatamente, dalla trasferta di Lecce. Ma, giusto per non perdere l’abitudine, prima del fischio finale ha dovuto regalare una gioia a chi, fino a quel momento, non l’aveva mai assaporata. I viola sono riusciti a ‘battezzare’ Yevgen Shakhov, che ha segnato così il suo primo gol in Serie A. Solo in questa stagione sono ben cinque, compreso il calciatore del Lecce, ad essersi sbloccati proprio grazie alla Fiorentina. Oltre all’ucraino troviamo: Bonazzoli, Leao, Di Carmine e Muldur.

