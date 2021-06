La Fiorentina, Burdisso e un canale diretto con l’Argentina: Tutti i nomi sul taccuino

Come scriviamo da alcuni giorni sarà Nicolas Burdisso ad affiancare Daniele Pradè per quanto riguarda il mercato, il cui rinnovo – scrive il Corriere Fiorentino – sarà annunciato dopo il primo luglio. Con Burdisso sarà creato un canale diretto con l’Argentina. Per questo la Viola ha già mosso i primi passi per alcuni dei maggiori talenti dell’albiceleste: da Nico Gonzalez dello Stoccarda (alternativa a Guedes del Valencia) ai giovani Pedro de la Vega, Thiago Almada e Weigandt, senza dimenticare Marcos Senesi già seguito in passato. Tutti nomi che la Fiorentina starebbe tenendo d’occhio.