La Fiorentina cala il poker in casa di un Sivasspor che ne combina di tutti i colori e vola ai quarti di Conference League

Sivasspor-Fiorentina 1-4 (34′ Yeşilyurt, 44′ Cabral, 63′ Milenkovic. 78′ aut. Goutas, 88′ Castrovilli)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta (67′ Igor), Ranieri; Amrabat (83′ Bianco), Mandragora; Gonzalez (83′ Saponara), Bonaventura (83′ Castrovilli), Ikone; Cabral (83′ Kouame).

90’+4 Finisce qui! La Fiorentina vince per 4-1 in Turchia contro il Sivasspor e stacca il pass per i quarti di finale in Conference League.

90’+3 Dodô si presenta in area braccato da tutta la difesa del Sivasspor ma va comunque al tiro che finisce sul fondo.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

89′ Ammonito per proteste Yeşilyurt.

88′ GOOOOOL!!!!! Castrovilli!!!!! Il centrocampista viola va al tiro spedendo il pallone sotto la traversa e calando il poker per i viola. Primo gol per il centrocampista viola dopo il lungo infortunio.

86′ Fiorentina che ora viaggia sul velluto palleggiando in ogni parte nel campo.

83′ Arrivano i cambi per la Fiorentina: escono Nico Gonzalez, Cabral, Bonaventura e Amrabat, vanno in campo Saponara, Kouame, Castrovilli e Bianco.

80′ Espulsione nel Sivasspor. Brutto fallo di reazione di Arlsan. Follia del centrocampista del Sivasspor, che da terra rifila un calcione nel viso a Mandragora e lascia i suoi in dieci.

78′ GOL!!!! Goutas tocca di testa un pallone vagante in area e lo deposita in porta con la complicità del portiere. 3-1 per la Fiorentina!

76′ Cartellino giallo per Ulvestad dopo un calcione rifilato a Ranieri all’altezza del ginocchio.

75′ Doppia sostituzione nel Sivasspor: escono Saiz e Paluli, vanno in campo di Emre Gokay e Yatabare.

73′ Appindangoyé va di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo, pallone che finisce alto.

72′ Retropassaggio inspiegabile di Amrabat da centrocampo, Terracciano non può arrivarci ed è quindi calcio d’angolo per gli avversari.

69′ Va alla conclusione verso la porta Amrabat, para Vural.

68′ Che occasione per la Fiorentina! Ikone se ne va sulla destra e va al tiro quasi dal fondo, pallone che passa sotto le gambe di Vural, il quale però recupera subito togliendo il pallone dalla linea e dai piedi di Cabral.

67′ Cambio anche nella Fiorentina. Esce Martinez Quarta, tocca a Igor.

66′ Cambio nel Sivasspor: esce Cofie, va in campo Njie.

65′ Il primo ammonito della Fiorentina è Martinez Quarta: cartellino giallo inspiegabile assegnato dopo un contrasto aereo. Era diffidato, salterà quindi la prossima partita in Conference League.

64′ Ammonito Goutas per proteste.

63′ GOOOOOOL!!!!!! MILENKOVIC!!!!!!!!!!! Calcio d’angolo battuto da Mandragora, va di testa Milenkovic sovrastando la difesa avversaria siglando il vantaggio dei viola!

60′ Va al tiro verso la porta Ikone, devia il tiro un difensore avversario.

57′ Grande lancio di Bonaventura ad innescare Dodô sulla corsa: il terzino viola al cross in area e la difesa turca pasticcia mandando il pallone in calcio d’angolo.

54′ Gonzalez viene steso sul settore di destra, nessun cartellino estratto dall’arbitro.

51′ Fiorentina che sta commettendo degli errori in fase di possesso, Sivasspor che cerca di mettere ordine in campo quando può.

48′ Occasione per la Fiorentina! Mandragora va al tiro da sinistra in area, pallone che viene tolto dalla porta da Vural, il quale evita il gol mettendoci il piede sinistro.

46′ Sivasspor insidioso subito ad inizio ripresa: Cofie prolunga il pallone in area per Caicedo, risolve come può Terracciano in uscita.

46′ Inizia il secondo tempo. Nessun cambio tra le fila delle due squadre.

45’+3 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina sta pareggiando in Anatolia contro il Sivasspor per 1-1: a segno per i turchi Yeşilyurt, Cabral per i viola.

45’+1 Rischia l’autogol Vural sul retropassaggio di un difensore del Sivasspor.

45′ Assegnati tre minuti di recupero.

44′ GOOOOOL!!!! CABRAL!!!!! Uno-due tra Gonzalez e Bonaventura, con il primo che arriva in area e prova il tiro, smanaccia Vural e il pallone arriva a Cabral che da due passi lo spedisce in porta per il pareggio viola!

42′ Iniziativa personale di Martinez Quarta che si presenta in area con una grande giocata ma viene poi fermato da Appindangoyé.

40′ Ha preso coraggio anche il Sivasspor: Arslan va al tiro da 40 metri, pallone che finisce fuori

37′ Fiorentina che sta provando a reagire attaccando di più rispetto a quanto visto fino ad ora, la difesa del Sivasspor continua a respingere tutti gli assalti viola.

34′ Gol del Sivasspor! Yeşilyurt va al tiro da venti metri e realizza il gol del vantaggio con bolide messo sotto il sette. 1-0 per i turchi.

32′ Conclusione di Gonzalez che va al tiro dal limite dell’area, para Vural.

29′ Sivasspor che si fa vedere in attacco: Cross di Ciftci, chiude la traiettoria di Dodô.

26′ Fase della partita tutt’altro che bella, con la Fiorentina che sta cercando di muovere il pallone il più velocemente possibile, ma il Sivasspor sta concedendo il minimo indispensabile.

23′ Tiro strozzato di Ranieri verso la porta, pallone che finisce tra le braccia di Vural.

20′ Prova la soluzione dalla distanza Martinez Quarta, il suo tiro si impenna leggermente più del dovuto.

17′ Fiorentina che fa girare il pallone dove e come vuole, ma la difesa tura si sta dimostrando più solida rispetto all’andata.

14′ Primo cambio per il Sivasspor dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco: esce l’infortunato Charisis, va in campo Ulvestad.

11′ Gioco fermo per le cure in campo a Charisis, che ha messo male la caviglia nel chiudere un passaggio a Ikone.

8′ Terracciano salva la porta viola! Grande conclusione da fuori di Yeşilyurt, respinge il pallone con i guantoni il portiere viola.

5′ Occasione per la Fiorentina con Dodô che va al cross in area e Cabral che va colpire di testa, pallone che esce a lato di pochissimo.

4′ Pallone perso da Dodô anche a causa delle condizioni tutt’altro che ottimali del terreno di gioco, la sfera arriva alla disponibilità di Caicedo che prova il tiro da 30 metri che fischia a lato della porta difesa da Terracciano.

3′ Primo squillo della Fiorentina, con Bonaventura che va al tiro di sinistro, para Vural.

1′ Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto tra Turchia e Siria inizia la gara! Il capitano della Fiorentina, data la squalifica di Biraghi, è Bonaventura. Forza viola!

Dopo il successo del Franchi di giovedì scorso per 1-0, la Fiorentina oggi è di scena in Turchia contro il Sivasspor con l’obiettivo di ottenere il passaggio del turno in Conference League. La squadra di Italiano parte da un vantaggio di un gol, grazie alla rete siglata da Barak, ma non potrà abbassare la guardia.

Servirà portare a casa almeno un pareggio per qualificarsi ai Quarti di Finale, un’opportunità da sfruttare per proseguire la corsa europea. Alle ore 18:45 arriverà il fischio d’inizio dell’arbitro montenegrino Dabanovic, col tedesco Osmers al VAR. Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta seguitissima diretta testuale della sfida. Nel post partita ci sarà poi spazio per i vostri commenti e per le parole dei protagonisti, oltre che ovviamente alle nostre pagelle.

