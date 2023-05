La Fiorentina cambia idea: approvato all’unanimità il bando per l’asta dei diritti tv della Serie A

La Lega Serie A e i club hanno approvato all’unanimità, nel corso dell’assemblea appena svoltasi questo pomeriggio nella sede di via Rosellini a Milano, la composizione del bando per l’asta dei diritti tv del campionato per gli anni dal 2024 al 2029. Fiorentina e Udinese hanno cambiato opinione sul voto, dopo essersi espresse contrarie nella precedente assemblea del 6 maggio.

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato così: “Oggi le squadre hanno approvato all’unanimità le modifiche allo statuto e il bando con gli inviti a offrire. È una giornata importante perché queste modifiche, che dovranno seguire il loro corso e saranno trasmesse alla FIGC, inseriscono il principio per cui l’archivio corrente, per il prossimo quinquennio viene inserito nella commercializzazione in via centralizzata e viene previsto un criterio di riparto che tiene conto della storia delle squadre. Questa è una giornata epocale per la storia dei diritti audiovisivi, rappresenta la consapevolezza della necessità di cambiare e rafforzare il luogo della Lega nell’organizzazione della competizione”