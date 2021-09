La Fiorentina cavalca l’onda: Italiano “recupera” tutti

La Fiorentina deve cavalcare l’onda e sperare che porti il più lontano possibile. Dove però, Italiano non lo dice.

Di certo, come scrive il Corriere Fiorentino, l’allenatore viola vuole prendere il volo e arrivare a dicembre per capire per quale campionato giocheranno i viola, ma al momento è chiaro che le note delle prime tre giornate sono state quasi tutte positive nonostante gran parte dei giocatori provenissero dalla scorsa gestione tecnica.

Duncan e Amrabat sono gli esempi di come, con dialogo e confronto, Italiano voglia recuperare tutti.