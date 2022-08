La Fiorentina cerca l’ultimo colpo. L’obiettivo numero uno è sempre più lontano, ma ora c’è l’idea Barak

I dirigenti della Fiorentina, con il rinnovo di Milenkovic, non hanno più da prendere un centrale in difesa e hanno il tempo di concentrarsi sul centrocampo.

L’obiettivo numero uno però è sempre più lontano, si legge su La Gazzetta dello Sport, ed è Giovani Lo Celso. L’argentino sarebbe stato il profilo perfetto, perché avrebbe dato personalità e esperienza internazionale alla squadra. Il fatto è che lo stesso Lo Celso vuole fortemente tornare al Villarreal.

Resta invece in piedi una trattativa per Nedim Bajrami. Ma nelle ultime ore è spuntato un nome interessante: Antonin Barak. Lo avete letto ieri su Fiorentinanews.com, lo ribadisce stamani anche il giornale sportivo già citato. Al momento è poco più che un’idea, ma uno dei gioielli gialloblu è sul mercato, anche perché lui stesso vuole salire di categoria e all’ambiziosa Fiorentina non direbbe di no.