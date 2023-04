La Fiorentina cerca l’ultimo rinforzo per completare la difesa. L’idea arriva dal prossimo avversario in Serie A

La Fiorentina, per il futuro, starebbe cercando l’ultimo rinforzo per completare il reparto dei difensori centrali. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’idea per l’ultimo tassello della difesa viola riguarda proprio un calciatore del prossimo avversario dei gigliati in campionato, ovvero il Monza.

La Fiorentina sarebbe interessata ad Armando Izzo, in forza ai brianzoli ma di proprietà del Torino. Inoltre, ci sarebbe già stato un contatto tra viola e granata: l’idea può diventare qualcosa di più. La Viola non è comunque l’unica interessata: sullo sfondo, c’è anche la Salernitana che potrebbe decidere di farsi avanti.