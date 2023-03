La Fiorentina che passeggia al ‘Bentegodi’ fa scattare la strigliata di Sogliano: la dirigenza del Verona ha rimbrottato la squadra dopo il secco 3-0

La Fiorentina passeggia in quel del ‘Bentegodi’ e la dirigenza gialloblù non la prende bene. Dopo il secco 3-0 rifilato dalla squadra di Italiano a quella del duo Zaffaroni-Bocchetti, il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, avrebbe parlato faccia a faccia con la squadra nel giorno seguente alla partita.

Secondo quanto raccolto dal Corriere di Verona, dopo la gara persa 3-0 con la Fiorentina, già martedì Sogliano ha parlato con i giocatori, dialogando anche con Zaffaroni e Bocchetti. Il ds del Verona ha comunque caricato la squadra, mettendo in evidenza quel che non è andato sul piano dell’atteggiamento. Nessun processo, ma una strigliata con l’invito a gettarsi alle spalle un incontro in cui molte cose non hanno funzionato.