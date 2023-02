La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi per la partita contro il Braga: aperta la vendita libera

Non sarà più obbligatoria la tessera per comprare i biglietti di Fiorentina-Braga, partita valevole per il ritorno dei playoff di Conference League. La gara, in programma giovedì 23 febbraio alle 21:00 al Franchi, era stata prima sottoposta all’obbligo di tessera del tifoso per coloro che volevano acquistare i tagliandi, che poi è stato revocato.

Attualmente i biglietti venduti superano le 10mila unità, ma con questo nuovo sblocco ci si aspetta una crescita dei presenti a Campo di Marte.