La Fiorentina chiama il Real Madrid: Piace Jovic

Nella carrellata che Fiorentinanews.com ha proposto sui giovani attaccanti più interessanti in Europa e che possono rappresentare il futuro della Fiorentina dopo Vlahovic, c’è anche il nome di Luka Jovic, che stamani è il protagonista di una notizia di mercato che troviamo su La Nazione.

Luka Jovic può lasciare il Real Madrid. E la Fiorentina ci pensa. Nato in Bosnia, passaporto serbo, il classe 1997 potrebbe arrivare in prestito. Stessa formula per altro con la quale era ritornato all’Eintracht Francoforte da gennaio a giugno 2021.

Indubbiamente questo sarebbe un bel colpo per il club viola che potrebbe aver bisogno già a gennaio di due attaccanti: uno appunto che sostituisca Vlahovic e un altro che prenda il posto di Kokorin che sta ancora arrancando.