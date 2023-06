La Fiorentina chiara con Italiano: Il nuovo portiere sarà titolare. Mai più casi Dragowski e Gollini

Il nuovo portiere della Fiorentina? Sul Corriere dello Sport-Stadio anche stamani si legge che sarà straniero, ma c’è anche un fattore nuovo da aggiungere.

Su una cosa, scrive il quotidiano sportivo, il club viola è stato chiaro fin da subito con il tecnico: colui che arriverà per difendere la porta, sarà il titolare. Non ci dovranno essere pertanto incomprensioni come accaduto con Dragowski nel 2021 o con Gollini lo scorso anno.

Terracciano rimarrà a Firenze ma per fare il numero 12 o l’uomo di coppa così come era nelle intenzioni nelle scorse stagioni: “Mi basta l’amore e il rispetto di chi è al mio fianco, il resto è frastuono generico non importante” ha scritto ieri l’estremo difensore sui suoi social.