La Fiorentina chiara con Vlahovic: Giocherai ancora qui! Commisso lo considera incedibile e rilancia col nuovo contratto

La Fiorentina è stata molto chiara con Dusan Vlahovic: “Il prossimo anno giocherai ancora qui”. Commisso lo considera incedibile nello stesso modo in cui bloccò due anni fa il trasferimento di Chiesa alla Juventus. A riportare la notizia stamani è La Gazzetta dello Sport.

La società viola proporrà all’attaccante l’allungamento del contratto per altri due anni (portandolo quindi al giugno 2025) con un ingaggio da tre milioni netti, più bonus. Inserendo una clausola rescissoria vicina ai 100 milioni. Se l’attaccante decidesse di non firmare allora resterebbe in maglia viola a settecentomila euro netti. E’ probabile che tutto questo verrà congelato fino a inizio luglio.