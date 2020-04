La Fiorentina chiede l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale per 50 dipendenti. La nota del club

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina comunica di aver richiesto l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale per 50 dipendenti: “La Fiorentina comunica che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale relativa al Covid-19 e della conseguente sospensione di gran parte delle attività lavorative, ha fatto richiesta di attivazione del Fondo di Integrazione Salariale, come previsto dal Decreto “Cura Italia”, per un numero limitato a 50 dipendenti. La Fiorentina si riserva di organizzare le attività al fine di limitare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale per una parte o per la totalità delle 50 persone coinvolte, qualora vi sia una ripresa parziale o generale delle diverse attività. La Fiorentina precisa inoltre che, nell’ottica di un supporto totale nei confronti dei propri dipendenti, garantirà durante questo periodo un’integrazione volontaria a tutti i suoi lavoratori coinvolti affinché questi possano ricevere una retribuzione equivalente a quanto solitamente percepito”.