La Fiorentina chiude per Sabiri: rimarrà in prestito alla Sampdoria fino a giugno

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso l’affare con la Sampdoria per Abdelhamid Sabiri. Il trequartista blucerchiato rimarrà in prestito al club ligure fino a giugno, per poi approdare a Firenze a giugno in vista della prossima stagione.

In questi ultimi minuti di mercato arriverà la firma di quello che sarà un nuovo giocatore viola. Scambio di documenti in corso, il classe ’96 marocchino è pronto a firmare fino al 2026 con la Fiorentina.