La Fiorentina collabora con Genuino per debuttare nel mondo cripto

Lo sviluppo della tecnologia ha cambiato e influenzato il mondo del calcio e dello sport in generale. Non si tratta solo di innovazioni come il live streaming o le scommesse online. Infatti, la collaborazione tra la squadra della Fiorentina e l’italiana Genuino prova che le squadre moderne possono sfruttare la tecnologia blockchain a proprio vantaggio.

Il lancio della prima maglia NFT è una vera novità nel mondo dello sport. Le applicazioni blockchain escono dall’universo digitale e della criptovaluta per fare il loro debutto nell’universo sportivo e calcistico. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cos’è la tecnologia blockchain?

È un’innovazione nata con la criptovaluta e il mondo delle transazioni digitali. Per facilitare le transazioni che includono acquistare Bitcoin ( e non solo), questa innovazione promette sicurezza e tracciamento. Quindi, i trader che vogliono comprare Bitcoin lo fanno attraverso la tecnologia blockchain, che garantisce la sicurezza dei fondi. I rischi nel mondo digitale abbondano e questa tecnologia li riduce in modo significativo.

Immediata, sicura e trasparente, la blockchain è il futuro delle transazioni online. Sicuramente, gli NFT sono il futuro per gli utenti digitali.

Cosa sono gli NFT

La sigla è in inglese: Non-Fungible Token. Sono come marche digitali, uniche e non replicabili. Ognuno di questi “token” ha un certificato di autenticità, rilasciato attraverso la tecnologia blockchain. Di fatto, gli NFT sono contenuti digitali come opere d’arte o da collezione, acquistabili grazie a transazioni online con criptovaluta.

All’inizio del loro trend, gli NFT erano soprattutto usati per comprare arte e per venderla. Erano usati per la compravendita di contenuti digitali come le meme o le opere uniche di artisti famosi. Ora, grazie alla collaborazione con la Fiorentina, gli NFT e la tecnologia blockchain hanno fatto il loro debutto nel calcio.

La collaborazione tra Fiorentina e Genuino

Genuino è un’azienda italiana che si occupa di creare e vendere NFT unici. Ogni oggetto e contenuto è autenticato, per tutelare sia artisti che collezionisti. Grazie all’applicazione blockchain, ogni transazione su questa piattaforma è tracciabile. Per ora, Genuino si concentra in quattro settori: moda, arte, musica e (ovviamente) sport.

In questo caso, la collaborazione con la Fiorentina è anche la prima volta che NFT e calcio si incontrano. Si chiama VIOLA 9.5 ed è 100% dedicata ai fan della squadra toscana, tutto possibile grazie alla tecnologia blockchain.

“Siamo entusiasti di poter proporre ai nostri fan, ai collezionisti e al mondo cripto un progetto unico che valorizza la storia e la passione viola dandole una dimensione digitale e al contempo fisica del tutto innovativa,” ha scritto la Fiorentina in un comunicato stampa online.

Nello specifico, la collezione VIOLA 9.5 permette ai tifosi di acquistare maglie indossate dai propri idoli, di accedere a momenti esclusivi con la squadra, fino a tutte le edizioni limitate. Insomma, sono davvero pezzi unici. Così come è unica questa collaborazione, piena di vantaggi per tutti.

I vantaggi per la Fiorentina (e non solo)

Questa partnership con Genuino permette alla squadra di entrare nel mondo cripto. Così, non rimane indietro. Anzi, diventa un esempio da seguire. Con sempre più italiani interessati a acquistare Bitcoin e criptovaluta, rompere il ghiaccio in questo mondo digitale è essenziale per rimanere rilevanti. Sicuramente, ci saranno trader che sono anche tifosi fiorentini.

E per loro, per i fan, non mancano i benefici. Le transazioni non sono solo protette, ma danno accesso a contenuti unici, che non andranno mai fuori moda. È un’occasione unica per possedere un ricordo altrettanto unico. Insomma, guadagnano tutti, grazie alla tecnologia blockchain.

“Siamo orgogliosi di presentare un modello innovativo di fan engagement per collegare in maniera indissolubile il mondo digitale e quello fisico garantendo ai tifosi un accesso esclusivo,” ha detto Eleonora Mulas, Co-CEO di Genuino.

Sicuramente, questa collaborazione è un apripista. Infatti, il ghiaccio è stato rotto. Altre squadre di calcio potranno seguire l’esempio della Fiorentina, in questa esperienza 100% italiana. Questa partnership con Genuino è solo l’inizio di una relazione tra blockchain, cripto e sport. La strada per l’innovazione è tutta da disegnare e inventare, tra curve e calci di rigore.