La Fiorentina come la Lazio nelle ultime quattro giornate. E una conferma in mediana…

Nella Fiorentina sono tante le componenti che iniziano a funzionare, e non è un caso se la viola è prima nella classifica di serie A che prende in considerazione le ultime 4 giornate (10 punti, solo la Lazio ha ottenuto lo stesso bottino).

Come scrive Calciomercato.com, la difesa si conferma solida, al netto di qualche piccola amnesia difensiva, le seconde linee offrono un rendimento simile a quello dei titolari e Mandragora, dopo un inizio stagione difficile, si sta confermando come un gigante nel centrocampo dei gigliati. È arrivata in ritardo, ma la Fiorentina è arrivata, eccome se è arrivata. E con un settimo posto in campionato che dista 4 punti, un ottavo di ritorno di Conference che vede Biraghi e soci avanti e una semifinale di Coppa Italia all’orizzonte contro la Cremonese è lecito aspettarsi grandi cose dal finale di stagione.