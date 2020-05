La Fiorentina, Commisso e la strada della trasparenza. Ribery torna a Firenze

La Fiorentina di Commisso quindi continua nel proprio modus operandi basato sulla trasparenza. Proprio il presidente ha da subito fatto intendere che non c’era nulla da nascondere. Questa mattina intanto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, dalle 8.30 in poi, inizierà una nuova fase. I giocatori negativi si presenteranno (scaglionati) al centro sportivo per visite propedeutiche all’avvio del programma di allenamenti. Oggi, però, è una giornata importante anche sotto il fronte Ribery. Il fuoriclasse francese infatti tornerà a Firenze dopo il periodo passato a Monaco di Baviera. Si sottoporrà ai test e probabilmente resterà per un po’ in quarantena. In attesa di tornare in campo, con la Fiorentina, in cerca di un po’ di normalità.