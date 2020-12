La Fiorentina (con l’Inter) si fionda su un giovanissimo attaccante italiano

La Fiorentina inizia a muoversi per rinforzare il reparto avanzato: secondo quanto riportato da fcinternews.it, i viola sono in corsa con l’Inter per aggiudicarsi il giovane attaccante Giuseppe Olimpio. L’eventuale ingaggio del calciatore della Nocelletese sarebbe un’operazione in ottica futura, visto che Olimpio è un classe 2004, descritto come attaccante duttile e molto dotato tecnicamente.

