La Fiorentina concede una chance a Ranieri

Luca Ranieri è uno dei tanti giocatori di ritorno alla Fiorentina. L’ultima stagione ha giocato con una certa continuità in Serie A con la Salernitana e tra l’altro ha fatto anche una bella partita a Salerno contro i viola.

Secondo quello che ha riportato La Nazione stamani, la società ha fatto intendere di volerlo testare in ritiro. Il periodo passato in montagna con la squadra di Italiano potrebbe essere davvero importante per lui che può giocare come centrale difensivo e, all’occorrenza, anche come terzino sinistro.