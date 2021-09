La Fiorentina conquista la terza vittoria consecutiva a Marassi e vola in vetta al campionato Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Con la vittoria contro il Genoa la Fiorentina guadagna la terza vittoria consecutiva in campionato e si porta a nove punti in classifica, agganciando (seppur con una partita in più) la vetta insieme a Napoli, Milan e Roma. Miglior avvio dell’era Commisso per la Fiorentina, che torna a vincere a Marassi (sponda grifone) dal 2018.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan, Roma, Fiorentina 9, Inter, Udinese, Bologna 7, Lazio Torino 6, Atalanta, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0.