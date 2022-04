La Fiorentina conta zero a Salerno: l’ultima volta finì in pareggio grazie a un gol di Torricelli

A Salerno due vittorie consecutive, quelle raccolte dalla squadra di Nicola contro Sampdoria ed Udinese, è qualcosa che in questa Serie A non si era mai visto. In questo modo La Salernitana potrebbe essere tornata miracolosamente in corsa per la salvezza: a 5 giornate al termine le speranze di restare in A non sono comunque tantissime, serve un’impresa.

Nonostante nell’ultimo mese la Fiorentina abbia saputo infilare in campionato la sua miglior serie, con sei risultati utili di fila, arrivano in Campania alla ricerca di tre punti fondamentali per rincorrere l’Europa. I viola però, almeno fino ad ora, non sono mai riusciti a vincere all’Arechi. Quattro i precedenti tra Serie A e B contro i campani e due volte è uscito fuori il pareggio, mentre in due circostanze hanno vinto i padroni di casa. Due soli i gol siglati dai gigliati in queste quattro trasferte. L’ultima di queste l’ha messa a segno Moreno Torricelli in Salernitana-Fiorentina 1-1 del 28 febbraio 1999.