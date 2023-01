La Fiorentina continua a monitorare Singo: il Torino vuole il rinnovo, ma su di lui ci sono anche due big

Per la fascia destra, la Fiorentina continua a monitorare Stephane Singo, terzino del Torino che è stato tra i migliori granata della scorsa stagione. Per questo su di lui, come riporta Tuttosport, ci sono anche gli occhi di diverse squadre importanti come il Milan e il Tottenham.

Per Singo l’obiettivo è quello di tornare a sprintare. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il dt granata Davide Vagnati sta lavorando per prolungarglielo. Le voci di mercato per lui però continuano a rincorrersi.