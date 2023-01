La Fiorentina continua a seguire un talentino greco, ma le cifre sono già astronomiche

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per Stefanos Tzimas, 17enne considerato in Grecia uno dei nuovi talenti del calcio ellenico. Il giocatore classe 2006, che gioca nel PAOK B ha realizzato 4 gol in 7 partite e non è tardata ad arrivare la chiamata della prima squadra bianconera.

Il club di Salonicco si è tutelato con un contratto a sei cifre e una clausola di rescissione da 15 milioni di euro. Come riporta tuttomercatoweb.com, oltre alla Fiorentina c’è anche il Club Brugge sul ragazzo. La società belga ha anche avanzato un’offerta ufficiale subito rispedita al mittente.