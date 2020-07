La Fiorentina continua a tenere gli occhi su Eder

Caccia ad attaccanti con i gol nei piedi e con l’esperienza giusta per trasformare la Fiorentina spuntata di questa stagione in una compagine decisamente più cinica. Il mercato non si ferma mai e secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina continua a seguire Eder. Dopo l’avventura in Cina, l’attaccante italo-brasiliano ha voglia di rientrare in Italia e su di lui oltre che ai gigliati ci sarebbe anche il Bologna. Chi la spunterà?

