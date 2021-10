La Fiorentina della ripresa si è trasformata in un’armata Brancaleone. Biraghi catastrofico, Vlahovic si dia una svegliata

Due considerazioni: la prima è che Fiorentina gioca un gran primo tempo (come di consueto) ma le partite, al momento, continuano a prevedere anche la ripresa. La seconda è che Vlahovic che ha segnato un gol su azione in sette partite è un “caso” non solo contrattuale.

Biraghi – 4 (6) – Primo tempo perfino decente, anche se spinge poco e Lozano lo brucia nell’azione post rigore. Catastrofico nella ripresa dove sbaglia tutti i cross e i passaggi.

Vlahovic – 4,5 (6) – L’assist per il gol di Quarta e nulla più. Liscia in mezzo all’area un pallone bon bon offertogli da Gonzalez. Koulibaly lo annulla compiedo un solo fallo. Giovannotto diamoci una svegliata!

Allenatore: Vincenzo Italiano – 5 – La squadra della ripresa, subito il secondo gol, si trasforma in un’armata Brancaleone dove si assiste solo a velleitari tentativi individuali di recuperare la partita.

NB: i voti tra parentesi sono quelli dati a fine primo tempo.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it