La Fiorentina delude, Biraghi no: uno dei migliori acquisti (per ora) è il suo ritorno a Firenze

Quattro partite, un gol e un assist. Questo i rendimento fino ad adesso di Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina tornato quest’estate dal prestito all’Inter. E se a inizio stagione qualcuno pensava che l’anello debole della squadra fosse proprio lui, dopo un inizio di stagione comunque poco convincente da parte di tutta la Fiorentina, forse si deve ricredere. Migliore in campo contro il Torino e contro lo Spezia, amministra bene in una partita difficile contro l’Inter a San Siro, forse l’unico passo indietro nella sconfitta casalinga contro la Sampdoria. A sinistra la squadra di Iachini soffre poco anche grazie al suo apporto difensivo, mentre in fase offensiva migliorato notevolmente sui cross. La Fiorentina delude, Biraghi (per ora) no: il suo ritorno si sta rivelando uno dei migliori acquisti del mercato estivo viola.

