“La Fiorentina deve cominciare a guardarsi le spalle e pensare a salvarsi il prima possibile. Dietro ci sono squadre che giocano bene”

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sul momento della Fiorentina: “Bisognerebbe cominciare a fare attenzione alla classifica, e intendo dire che la squadra viola dovrebbe guardarsi le spalle. Dietro ci sono delle squadre che giocano bene, per cui occorre mettersi al sicuro il primo possibile per non rischiare. Di certo la Fiorentina continua a ripetere i soliti errori e fa fatica a segnare, vedremo se con Brekalo cambierà qualcosa”.

E poi ha aggiunto: “Contro la Juve non penso che Italiano possa impostare una partita aggressiva, visti i risultati raccolti finora. La Fiorentina ha bisogno di fare punti perché nelle ultime quattro partite di campionato ne ha raccolto solo uno. Inoltre la società dovrebbe fare delle riflessioni, questa rosa non conta 18 titolari ma soltanto pochi che a mio avviso dovrebbero giocare sempre”.