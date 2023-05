“La Fiorentina deve giocarsela fin da subito, non solo nell’ultima mezz’ora. Se la Viola supera anche l’esame Basilea, alza la Conference League”

In vista di Basilea-Fiorentina, l’ex calciatore e osservatore Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio Toscana per commentare il pre-partita: “Se nella mezz’ora finale la sfida è ancora in piedi, la batteria d’attacco può sicuramente carburare. Però la Fiorentina ha qualità tecniche nettamente superiori rispetto agli svizzeri e dovrebbe giocarsela già da prima, non solo negli ultimi minuti”.

E aggiunge: “La percepisco come la partita della storia: il Basilea sa che la Viola è più forte, ma non molla mai. Questo è un esame di laurea, molto pesante, perché se la Fiorentina supera anche quest’ostacolo, alza il trofeo. Gonzalez? Deve sicuramente tornare a carburare, vediamo come lo percepirà Italiano“.