La Fiorentina di Panico cede all’Inter nell’ultima di regular season e chiude al quarto posto: ora la Poule Scudetto

Si è chiusa oggi pomeriggio la regular season della Fiorentina Femminile, con la seconda sconfitta di fila sul campo dell’Inter, che fa seguito allo 0-3 con la Juve. La squadra di Panico ha perso per 3-1, subendo la rimonta delle nerazzurre dopo il vantaggio iniziale firmato da Boquete. A segno nella prima frazione Chawinga con una doppietta e Alborghetti nel finale con un colpo di testa. Risultato che vale il sorpasso interista proprio in extremis, al terzo posto ma entrambe erano già ampiamente qualificate per la Poule Scudetto, che coinvolgerà le prime cinque.