La Fiorentina dichiara chiusa la fase del buonismo. Commisso e una questione che spera di chiudere in tempi brevi

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dichiara chiusa la fase del “buonismo” nella trattativa per l’allungamento del contratto di Dusan Vlahovic. La Gazzetta dello Sport descrive con queste parole la situazione che si è venuta a creare in questa vicenda che ormai si trascina da tempo.

Commisso sperava e spera ancora di poter chiudere questa delicata operazione in tempi brevi. Dopo la partita con il Napoli ripartirà per gli Stati Uniti. Ci sarà spazio per un accordo lampo? Difficile, visto che il tempo rimasto non è tantissimo.

Un ping pong, a dir poco, fastidioso. Questo rimpallarsi le responsabilità viene letto dal club gigliato come un tentativo di allungare la questione. Anche perché, ogni giorno che passa, la posizione di Vlahovic e dei suoi agenti diventa più forte.