La Fiorentina dovrà cercare altrove nel caso in cui volesse rimpiazzare Terracciano. Audero pronto a seguire la ‘sua’ Samp anche in cadetteria

Nonostante la retrocessione in Serie B, alcuni ‘big’ della Sampdoria potrebbero decidere di proseguire il proprio cammino insieme al club del neo patron Radrizzani. Anche in ottica Fiorentina nelle ultime settimane si era parlato del futuro di Emil Audero, che secondo quanto appreso da La Repubblica, sembra essere destinato a non cambiare.

Dopo cinque anni tra i pali della Doria, il portiere cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha già dato disponibilità a restare anche in Serie B: troppo grande il suo legame con la maglia blucerchiata. Ma c’è pure un altro nome importante della rosa dei liguri che potrebbe rimanere a Genova nonostante la retrocessione: quello dell’attaccante Manolo Gabbiadini.

Fiorentina che dunque dovrà cercare altrove nel caso in cui decidesse di voler cambiare il proprio numero uno, dopo le ultime due stagioni in cui Pietro Terracciano ha coperto la porta viola.