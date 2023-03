“La Fiorentina è ancora troppo vulnerabile in difesa, ma può vincere una coppa. Difficile che faccia la rimonta in campionato”

Il giornalista di Repubblica Enrico Currò ha parlato a Radio Bruno Toscana di Fiorentina–Milan, a cui ha assistito al Franchi: “Partita dominata dai viola, che hanno giocato meglio soprattutto nel primo tempo. Volendo trovare il pelo nell’uovo, la squadra di Italiano è ancora troppo vulnerabile in difesa, spesso è sbilanciata e non c’è totale compatibilità tra le due fasi. In Coppa Italia comunque la Fiorentina ha una grande occasione e anche la Conference League si può vincere. Non credo invece a un’inversione di tendenza improvvisa in campionato, se la squadra finora è stata altalenante difficilmente comincerà a vincerle tutte”.