La Fiorentina è chiamata alla prova di ‘solidità’

La Fiorentina deve guardare al futuro ma anche all’incontro ravvicinato contro l’Udinese. Le indicazioni del tecnico Vincenzo Italiano rimandano però alla concretezza, che è ormai un tema ricorrente per i viola che creano tanto, ma sfruttano poco la mole di lavoro fatto dal centrocampo dai piedi buoni dei giocatori gigliati. L’imperativo è essere concreti, alzando anche le percentuali di realizzazioni in base alle occasioni che nascono.

La Nazione precisa infatti come la Fiorentina sia ancora alla caccia del primo ’zero’ nella casellina dei gol subiti. Dettaglio questo non certo secondario per rialzarsi subito, perché gli applausi e i complimenti vanno bene, ma vanno ancora meglio i tre punti, anche con qualche apprezzamento in meno. Italiano gradirebbe e apprezzerebbe lo stesso. Insomma, dopo aver dimostrato di essere “solida” la Fiorentina deve assolutamente confermare questo trend che è fondamentale per il proseguimento della stagione.