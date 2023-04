La Fiorentina è dentro al tunnel del divertimento: e ora è subito caccia alla nona sinfonia

‘Siamo fuori dal tunnel del divertimento!’ cantava Caparezza qualche anno fa. Ecco la Fiorentina invece quel tunnel l’ha appena imboccato perché la situazione ora si molto seria, in positivo. La vittoria di Milano può dare quel gas decisivo che serve per lanciarsi in un mese di apnea, di mille impegni e di fronti che possono essere portati avanti fino alle fasi cruciali di maggio e giugno. Otto successi in fila e, come ipotizza il Corriere dello Sport, la testa è andata subito alle chance di ottenere la nona sinfonia, in Coppa Italia a Cremona con l’esodo dei tifosi viola al seguito.