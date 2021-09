La Fiorentina è forte, ed è una certezza, ma ci sono tre aspetti migliorabili. Le lacune alle quali sopperire con il mercato

Nessun dramma. Quel primo tempo della Fiorentina ci ha fatto luccicare gli occhi. Così come quelle tre vittorie consecutive.

Adesso il pensiero deve essere soltanto ad Udine, per dare continuità, per tornare a fare punti, per rialzare subito la testa. La partita con l’Inter ci ha raccontato i due volti di questa Fiorentina: le cose belle, e le cose da migliorare. Davanti ad una squadra che rimane candidata numero uno per la vittoria finale.

E allora soffermiamoci sui tre aspetti migliorabili, partendo però da una certezza: ovvero che siamo forti.

1) L’intensità. La squadra di Italiano gioca a grandi ritmi. Pressing alto, scatti, sovrapposizioni. Occorre durare più di un tempo, specialmente contro avversari come i nerazzurri, magari distribuendo meglio le energie. O cambiando gli uomini prima, se ad inizio stagione ancora la condizione non può essere delle migliori.

2) Maggiore cattiveria davanti. Non ci riferiamo certamente a Vlahovic, spesso troppo solo contro l’Inter, pronto a fare a sportellate con chiunque. Ma Sottil, ad esempio, al di là della rete deve fare di più. Non si possono sprecare i contropiede, i due contro due, contro avversari così forti. Le occasioni (e ce ne sono state) vanno sfruttate quando il vento è a favore. Altrimenti si recrimina, come accaduto martedì.

3) Rimanere in partita. Nel secondo tempo il passivo poteva essere ancora più pesante. E non sarebbe stato giusto, vista la grande prestazione della prima frazione. Troppo lunghi, troppo ‘depressi’, troppo in balia degli avversari. Le partite durano novanta minuti, questa squadra con il lavoro dei prossimi mesi ha tutto per rimanere sempre ‘aggrappata’ al risultato.

Detto questo, complimenti a tutti e avanti così. L’amaro in bocca rimane, soprattutto perché stiamo vedendo una grande squadra, molto vicina come gioco e come intensità, alle grandi del campionato. Tre vittorie e due sconfitte, una rosa ampia e ben distribuita. Con qualche lacuna che sapevamo. Benassi terzino, ad esempio, è una soluzione di emergenza. Come Kokorin punta di riserva. Tutte cose migliorabili nelle prossime sessioni di mercato. Intanto continuiamo a divertirci e a giocare bene, i risultati torneranno presto. Adesso Udine e Napoli, partite non semplici. Ma la strada intrapresa è ottima.