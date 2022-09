La Fiorentina e il problema delle liste: chi resterà fuori?

Le ultime ore di calciomercato non hanno portato nessun nuovo acquisto alla Fiorentina. È andato via solo Nastasic, che ha rescisso il contratto e si è accasato al Maiorca: sono invece rimasti a Firenze giocatori come Zurkowski e Benassi che sembravano ormai fuori dal progetto tecnico di mister Italiano.

Il tecnico e la dirigenza si troveranno adesso un bel dilemma da sciogliere nelle prossime ore. A causa delle limitazioni delle liste e delle mancate cessioni, la Fiorentina dovrà lasciare fuori un giocatore: probabile che la scelta ricada su Benassi, subentrato al posto di Venuti nel secondo tempo della partita contro l’Udinese.

Difficile che rimanga fuori Zurkowski: il polacco, insieme a Bonaventura, è l’unica mezzala di piede destro e rientrerà sicuramente nelle rotazioni di Italiano. Una decisione che, a prescindere da tutto, arriverà inevitabilmente nelle prossime ore, vista la scadenza fissata per mezzanotte. La lista – specifichiamolo – può variare tra campionato e Conference League.