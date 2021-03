La Fiorentina e il prossimo arbitro: Un classico trovarlo in trasferta…e a Genova. Una sola vittoria con lui

La partita tra Genoa e Fiorentina in programma sabato prossimo alle ore 15, sarà diretta dal signor Fabio Maresca di Napoli.

Cinque precedenti tra lui e i viola e tra l’altro tutti in trasferta come nella prossima circostanza. Lo score è di: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La vittoria è arrivata al primo incrocio: Chievo-Fiorentina 0-3 stagione 2016/17, con un rigore a favore dei gigliati e con il primo gol in Serie A di Federico Chiesa.

Maresca e la Fiorentina, è un classico incontrarsi a Genova. Il fischietto campano ha diretto Sampdoria-Fiorentina 1-1, recupero della prima giornata nella scorsa stagione e in questo campionato Sampdoria-Fiorentina 2-1.