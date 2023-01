“La Fiorentina è imbarazzante. Riuscire a soffrire anche contro la Sampdoria non ha una spiegazione logica”

L’ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria di ieri contro la Sampdoria: “La Fiorentina è una squadra imbarazzante, a livello di gioco. Non solo non crea, ma proprio non è bella da vedere. Non c’è dubbio che ci sia anche una buona notizia: il risultato è la cosa importante, è assolutamente vero. Però è una squadra lenta, impacciata…“.

E aggiunge: “Abbiamo la fortuna di trovarci di fronte un cammino meno proibitivo, dunque mi sarei aspettato una gestione del match con più tranquillità. Riuscire a soffrire anche contro la Sampdoria è preoccupante, ma soprattutto non ha una spiegazione logica“.