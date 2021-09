Il giornalista Furio Focolari, ex cronista Rai, ha parlato così a Radio Radio Mattino: “Inter e Roma le vedo nettamente favorite nella prossima giornata di campionato. Chi invece vedo con dei problemi è l’Atalanta, che ha perso Muriel per infortunio. La Fiorentina è in crescita e ha un attacco straordinario, che può essere messo alla pari delle grandi. La Juventus è incerottatissima”.