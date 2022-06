“La Fiorentina è in Europa, dovrebbe rinforzarsi e non indebolirsi. Cabral mi piace tanto perché sa giocare a calcio”

L’ex centrocampista Alessandro Budel, oggi noto commentatore televisivo, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

“E’ stata una grande stagione per la Viola e nonostante la partenza di Vlahovic è riuscita comunque ad arrivare in Europa. Ha espresso un ottimo gioco, ci sono tante cose positive a cominciare dal lavoro di Italiano. La squadra è stata brava a sopperire all’addio del serbo: Piatek inizialmente ha segnato con continuità, mentre Cabral è stato utile pur non trovando il gol con continuità”.

Prosegue così Budel: “Senza Milenkovic, Torreira e altri giocatori importanti, diventa difficile migliorarsi. Visto che la Fiorentina è arrivata in Europa, dovrebbe rinforzarsi e non indebolirsi, altrimenti sarà ancora più difficile. Cabral? Piace tanto perché sa giocare a calcio, deve ambientarsi ancora di più al calcio italiano: ha ampi margini di miglioramento e può diventare un giocatore importante”.