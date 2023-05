La Fiorentina è in finale di Coppa Italia, ma in TV non se ne sono accorti. Altra clamorosa gaffe: anche per Minotti c’è la Juventus. VIDEO

La Fiorentina è in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Tutto chiaro, no? Evidentemente non è un concetto così semplice da assorbire. Ormai è già celebre la gaffe dello scorso giovedì del TG5: “L’Inter mette in guardia la Juventus per la finale di Coppa Italia“. Ma c’è di più.

Evidentemente, anche per Sky Sport i bianconeri sono riusciti a staccare il pass per la finale. Chiarissimo l’ex calciatore, tra le altre, del Parma Lorenzo Minotti: “La Juventus avrà la semifinale di Europa League e la finale di Coppa Italia, poi si spera anche in una finale europea”. Niente, c’è poco da fare: per qualcuno è proprio difficile accettare il fatto che in finale ci sia la Fiorentina. O meglio, sembra qualcosa di complicato da memorizzare.