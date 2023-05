“La Fiorentina è in salute, sono ottimista sia per la Coppa Italia che per la Conference League. Firenze merita un trofeo”

Doppio ex di Fiorentina–Inter, Sergio Battistini ha parlato così a Lady Radio: “La mia Viola era una squadra che giocava un grande calcio, dotata di un calciatore come Baggio che in ogni partita sfornava numeri incredibili. Dopo un po’ di tempo non ci sorprendevamo neanche più di quello che riusciva a fare, ci eravamo abituati a tanta classe”.

E poi sulla finale ha aggiunto: “La Fiorentina da qualche partita è in salute e credo si sia visto. Personalmente sono ottimista sia per la Coppa Italia sia per la Conference, anche se tra le due reputo la prima più difficile perché l’Inter è molto forte. Firenze però si merita un trofeo, è passato troppo tempo dall’ultima volta”.