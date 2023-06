La Fiorentina è la grande occasione di Sabiri. Il marocchino cerca la rinascita in viola

La Fiorentina lo ha acquistato a prezzo di saldo ed Abdelhamid Sabiri dal prossimo primo Luglio sarà a tutti gli effetti un calciatore viola. Il marocchino è attualmente impegnato con la propria nazionale agli ordini di mister Regragui, dopo aver concluso molto in anticipo la stagione con la Sampdoria. Sabiri infatti ha fatto ritorno in Germania da fine aprile, e i 17’ giocati contro la Fiorentina al Franchi sono stati l’ultima apparizione stagionale del classe ’96 di passaporto tedesco.

Una carriera mai decollata quella di Sabiri, che nel 2017 ha avuto la prima vera occasione all’Huddersfield in Premier League, senza imporsi, scegliendo di tornare in Germania dove era cresciuto. Ad Ascoli il nativo di Goulmima ha fatto vedere le cose migliori, segnando 11 reti in 43 presenze, conditi da 4 assist. Sabiri ha preso parte al Mondiale con il Marocco, arrivando fino alla semifinale del torneo e facendo la storia delle nazionali africane.

Con l’approdo alla Fiorentina il centrocampista offensivo africano compie un salto di qualità rilevante nella propria carriera, alla soglia dei 27 anni. Sabiri è nel pieno della maturità calcistica ma non ha mai trovato la giusta continuità, facendo vedere solo sprazzi di talento. A Firenze arriva come operazione low-cost, senza troppe pressioni, per mettersi in gioco. E per lui è giunto il momento di decidere cosa fare da grande.